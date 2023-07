Kvinne dømt for voldtekt av 13-åring

Overgrepene kvinnen er dømt for skjedde i kvinnens bolig over en periode på fire måneder i slutten av 2021 og starten av 2022. Kvinnen var på det tidspunktet 19 år mens gutten var 13, skriver Nordlys , som omtalte overgrepsdommen først.

Aktor statsadvokat Jørn Henning Bremnes la ned påstand om fire og et halvt års fengsel.

Det var gutten selv som varslet politiet om saken i mars i fjor. Seksuell omgang med barn under 14 år regnes i straffeloven som voldtekt, selv om det ikke er tvang med i bildet.

Den tiltalte kvinnen hevdet i retten at gutten hadde løyet om alderen og at han så ut som han var 17–18 år, men dommerne mener kvinnen burde skjønt hvor gammel han var, blant annet med referanse til hvilket klassetrinn han gikk i.

Kvinnen hevdet også at det var hun som var blitt voldtatt av gutten, men ble heller ikke trodd på dette. Her legger retten vekt på at kvinnen ikke nevnte dette da hun ble pågrepet av politiet i fjor vår.

21-åringen er i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale 240.000 kroner i oppreisningserstatning til gutten, som nå er blitt 15 år.

Den enstemmige dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett er ikke rettskraftig. Ankefristen løper ut to uker etter forkynnelsen av dommen.