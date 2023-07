Bilister som ikke holder god nok avstand til bilen foran, kommer på andreplass på listen over hva som irriterer bilister mest i trafikken, ifølge en pressemelding fra Gjensidige. Mange irriterer seg også over de som ikke overholder vikeplikten.

– De aller fleste kjører greit, men samtidig er det mange som bør skjerpe seg, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

34 prosent av kvinnene som har svart, irriterer seg over bilister som kjører for fort, mens 25 prosent av mennene irriterer seg over det samme.

– Høy fart er dessverre fortsatt et av de største problemene i trafikken og ofte en medvirkende årsak til alvorlige ulykker. Vi er glade for at UP har mange fartskontroller i sommer, sier Marcelius. Hun legger til at hun oppfordrer bilister til å følge fartsgrensene.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Gjensidige.