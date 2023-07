Kongsberg-fornærmede anker i politivold-saken

– Vi kommer til å anke erstatningskravet. Kommer det en anke fra påtalemyndigheten, vil vi henge oss på den, sier advokat Morten Kjensli til Aftenposten.

Han var bistandsadvokat for Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen i rettssaken mot en politimann tiltalt for å ha utøvd vold og for å grovt ha brutt tjenesteplikten.

Kjensli mener det er begått en lovanvendelsesfeil i vurderingen av beviskravene.

– Behandlingen var ikke innenfor det som kan kalles rettmessig, sier Kjensli.

Mannen ble frikjent på alle punkter, ifølge dommen fra Buskerud tingrett, som kom fredag 7. juli. Han slipper også å betale erstatning til de fornærmede.

