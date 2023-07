– Dette er et leit uhell som har skjedd her. De fikk bremset opp båten litt, men det ble et ganske stort smell, sier daglig leder i Fjord X Arne Glenn Flåten til VG.

Sammenstøtet skal ha skjedd omtrent klokken 16.15.

Ingen skal ha blitt skadd under sammenstøtet. Heller ikke fergen skal ha fått store skader.

– Det er ingen vanninntrenging eller noe sånn, sier Flåten.

Fergen er innleid til en turistrute mellom Flørli og Lysebotn i Lysefjorden av Rødne Fjord Cruise og Fjord X.