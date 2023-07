Sørvest politidistrikt opplyser på Twitter at det er bevæpnet politi på stedet.

Innledningsvis meldte politiet at det var gjort funn av et gassvåpen. Senere meldte de at det var funn av flere slike våpen, i tillegg til kniver og en øks.

De opplyser også at en mann i 40-årene er besluttet pågrepet på grunn av en trusselsituasjon.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt sier til VG at de har kontroll på fem personer, og at en av dem har et kutt i ansiktet.

Politiet jobber søndag ettermiddag med å finne ut hva som har skjedd og foranledningen til dette.