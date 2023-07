Hendelsen skjedde i det toget mellom Kongsvinger og Oslo var på vei inn på stasjonen noen minutter før klokken 6.

Politiet har gjennomgått videoopptak fra stasjonen, og sier det hele framstår som en ulykke. Mannen ble fraktet til sykehus etter hendelsen.

– Han har falt ned fra perrongen, og ble liggende rett mellom toget og perrongen. Han kom seg delvis opp selv, og fikk også hjelp fra andre på stasjonen, sier jourhavende jurist Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Hun sier at togføreren så at mannen gikk nær kanten, og forsøkte å varsle ved tuting, uten at det hadde ønsket effekt. Politiet har ingen ytterligere informasjon om skadegrad på mannen.

– Men for politiet på stedet så ut til at det gikk relativt bra, til tross for at det lett kunne gått mye verre, sier politiadvokaten.