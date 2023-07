Mange politibåter i aksjon lørdag

I Agder har politiet til sjøs vært i aksjon fra tidlig på kvelden til ut på natten.

I Arendal ble seks båter kontrollert og en båtfører anmeldt for føring av båt i påvirket tilstand. I Tvedestrand stoppet politiet allerede i 20-tiden lørdag en båt i Tvedestrandsfjorden der skipperen om bord var beruset og ble anmeldt. Han fikk også kjøreforbud med småbåt i ett år.

Totalt ble 34 båter sjekket, og det endte med fem anmeldelser for føring av båt i påvirket tilstand.

Gikk på grunn med promille

I Kristiansand ble 20 båter kontrollert. To ble anmeldt for føring av båt med promille mens en fikk forenklet forelegg for manglende lanterneføring.

En av dem som ble anmeldt, gikk på grunn med båten ved 1-tiden natt til søndag. Grunnstøtingen skjedde ved Langøya i Kristiansandsfjorden. Ingen kom til skade i grunnstøtingen.

Også i Flekkefjord var det grunnstøting natt til søndag. Der gikk en båt på grunn like ved Grønnes fyr. Ingen ble skadd, men båtfører anmeldes for føring av båt i påvirket tilstand.

I Oslo-området måtte politibåten i aksjon i Asker etter at en seilbåt kolliderte med en brygge i Vollen. Politiet fant båten igjen utpå sjøen, fortøyd i en bøye, og båtfører viste seg å ha hele 2 i promille.

Samarbeid med Kystvakten

Sørøst politidistrikt hadde også politibåten ute for kontroll i skjærgården rundt Langesund i løpet av kvelden og natten. Her samarbeidet politiet med Kystvakten.

52 båter ble kontrollert, og totalt ble det 11 reaksjoner. Fire ble anmeldt for føring av båt i beruset tilstand. I tillegg var det to uten båtførerbevis, tre uten redningsvest, en båt med manglende lanterneføring samt at en båtfører ble anmeldt for å ha kjørt for fort.

Også i Nordland var det kontroll av fritidsbåter. I området Træna-Sandnessjøen ble det sjekket sju båter. Ingen av disse hadde båtførere som fikk smekk for promille, men en båtfører fikk forenklet forelegg for ikke medbrakt redningsvest, og en annen for å ikke ha med seg båtførerbeviset..