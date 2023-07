Spesialenheten etterforsker politiaksjon i Oslo

Politiet i Oslo avfyrte skudd mot en person på Grønland i forbindelse med en aksjon mot et hotell natt til søndag. Spesialenheten etterforsker saken.

Et øyenvitne sier til Dagbladet at han har hørt to skudd, og at en mann er kjørt til sykehus. En hotellgjest forteller at andre gjester ble vitne til skytingen. Mannen skal ha ligget på bakken etterpå.

I en pressemelding fra Spesialenheten sendt ut natt til søndag bekreftes det at de har besluttet å iverksette etterforskning etter skyteepisoden. Kripos er varslet og vil bistå med åstedsundersøkelser.

Yellen sier forholdet til Kina er på tryggere grunn

USAs finansminister Janet Yellen avsluttet et besøk i Beijing med å si at det er gjort framgang og at Kina og USA kan ha et sunt forhold.

Yellen har hatt ti timer med møter med toppledere i Kina i løpet av besøket, som hadde som mål å stabilisere et skjørt forhold mellom verdens to største økonomier. Hun mener forholdet nå er på tryggere grunn.

I løpet av det fire dager lange besøket understreket hun behovet for mer kontakt og samarbeid, selv om det er dype skiller mellom landene.

Zelenskyj ønsket krigsfanger velkommen hjem

Flere ukrainske offiserer som deltok i forsvaret av stålverket Azovstal i Mariupol før de ble tatt til fange av russerne, returnerte hjem lørdag.

«Hjem» skrev president Volodymyr Zelenskyj som tekst til et bilde han la ut på sin Telegram-konto. Bildet viser ham sammen med tre offiserer fra Azov-regimentet og to offiserer fra regjeringshæren og nasjonalgarden om bord på et fly.

Offiserene ble deportert til Tyrkia etter at de ble tatt til fange da Mariupol falt i fjor. De ble lørdag løslatt mens Zelenskyj var i Istanbul til møter med president Recep Tayyip Erdogan, og reiste hjem sammen med ham.

Brasil og Colombia lover samarbeid for å beskytte Amazonas

Brasils president Lula da Silva og hans colombianske kollega Gustavo Petro møttes lørdag i Colombia for å drøfte regional samordning for å beskytte Amazonas.

– Min regjering har forpliktet seg til å stanse all ulovlig avskoging innen 2030, sa Lula og uttrykte ønske om bedre samordning av innsatsen for å redde regnskogen både regionalt og globalt.

Mann i 70-årene død i drukningsulykke i Engerdal

En utenlandsk statsborger i 70-årene er død etter å ha falt ut i en elv og videre ned en foss i Engerdal kommune.

– Han ble bekreftet død av luftambulanse og lege på stedet, sier operasjonsleder Rune Vegard Huse i Innlandet politidistrikt til NTB. Det jobbes med å varsle mannens pårørende.

Mann omkom i drukningsulykke i Rogaland

En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Lund kommune i Rogaland. De pårørende er informert.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 14.45. Ulykken skjedde i et tjern på Ualand i Lund. Vitner har fortalt at mannen badet og forsvant under vann. Det er ikke klart hvorfor og hvordan dette skjedde.

Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus i luftambulanse, men natt til søndag bekreftet politiet at livet ikke sto til å redde.

F F