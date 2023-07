Søket etter mann som falt over bord fra tankbåt, er avsluttet

– Hvis det hadde vært håp om å finne mannen i live, ville søket fortsatt selv om det er mørkt og vanskelige forhold, sier redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen Sør-Norge til T V 2

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt sa til VG tidligere lørdag kveld at man ikke har observert mannen siden klokka 18, og fartøyet snudde for å lete etter ham.

Både redningsskøyter og redningshelikopter lette etter mannen i flere timer.