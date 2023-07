Mann tiltalt for å ha «groomet» jente mens han satt i fengsel

I flere måneder tidlig i 2022 hadde han kontakt med en 13 år gammel jente via Snapchat, en kontakt som i stor grad dreide seg om seksualisert videoinnhold, skriver Smaalenenes Avis.

Det dreide seg om såkalt grooming, som betyr lokking av barn med hensikt å ha seksuell omgang med dem.

Mannen var i en såkalt overgangsbolig før han ble løslatt på prøve det året. Innen juli 2022 rakk han å møte jenta og hadde en form for seksuell omgang med henne, uten samleie. Etter at jenta hadde fylt 14 og fram til september 2022, hadde de også samleie flere ganger.

Mannen har også skaffet seg seksualisert innhold av barn og vippset penger til to andre jenter for å sende ham seksualisert videoinnhold. I tillegg forsøkte han å vippse flere andre. Alle kom han i kontakt med via Snapchat, ifølge politiet.

Politiadvokat Jeanette Svendsen sier det er svært alvorlig at mannen begår nye overgrep kort tid etter at han hadde sonet en dom for det samme.

– Det vil legges ned påstand om forvaringsdom denne gangen, sier hun.

Saken er sendt til beramming i Follo og Nordre Østfold tingrett.