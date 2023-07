Erlend Wiborg (Frp) fra Østfold er på topp, med hele 78 stilte skriftlige spørsmål, skriver Altinget.

Bak ham følger Alfred Bjørlo fra Venstre med 76 spørsmål. Men med unntak av Bjørlo og to Rødt-representanter (Sofie Marhaug på 6. plass og Tobias Drevland Lund på 9. plass) er hele topp ti-lista fylt med Frp-politikere.

– Jeg regnet med at jeg var blant de med flest, for jeg følger med på de fleste spørsmål andre også stiller, og har sett at jeg som oftest har flest. Vi har en kvote på to skriftlige spørsmål i uken, og jeg pleier å fylle den, sier Wiborg.

Marhaug og Silje Hjemdal (Frp) er de eneste kvinnene i topp ti. Totalt har 1740 av de 2707 spørsmålene blitt stilt av menn.

Frps representanter har stilt 819 spørsmål til sammen. Selv om ingen Høyre-representanter havner i topp 10, har partiet stilt hele 578 spørsmål til sammen. Færrest spørsmål har ikke overraskende representanter fra Arbeiderpartiet.

Det er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) som har mottatt flest skriftlige spørsmål i løpet av sesjonen – Mehl har mottatt totalt 370 spørsmål. Færrest skriftlige spørsmål mottok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).