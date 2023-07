Vest politidistrikt melder at basehopperen ligger skadd på en fjellhylle rundt 760 meter over havet, og at en redningsmann er firt ned.

Basehopperen er våken og bevisst og har smerter i bein og armer. Redningsmannen jobber med å stabilisere personen før vedkommende etter planen skal heises opp i redningshelikopteret.

Basehopperen har hoppet fra omtrent 1400 meters høyde, ifølge politiet. Bakkanosi ligger 1398 meter over havet ved tettstedet Bakka like ved Gudvangen i Vestland.

Skjermen til basehopperen ble utløst i hoppet.

– Fallskjermen er utløst, og redningsmannskapet er redde for at basehopperen skal bli blåst bort fra hylla om helikopteret kommer for nærme, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Sogn Avis.

Det er ikke klart hvor lang tid redningsaksjonen vil ta. Aksjonen beskrives som komplisert. Det var basehopperen selv som varslet om ulykken til nødetatene.

Både redningshelikopter, luftambulanse og politi er på stedet.

Politiet fikk melding om ulykken like før klokka 9.30 lørdag formiddag.

Saken oppdateres