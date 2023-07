Rekordmange henvendelser om hoggormbitt

Tallet er nær en dobling sammenlignet med juni i fjor, da Giftinformasjonen fikk 94 henvendelser om hoggormbitt.

Mari Tosterud i Giftinformasjonen sier at tallene er væravhengige.

– De månedene mange går ute med lette sko, får vi flere henvendelser enn når man går med gummistøvler og er mye innendørs. Og når mediene skriver om det, er det lettere at folk ringer, sier Tosterud til NTB.

Ikke alle som henvender seg til Giftinformasjonen, er faktisk bitt av hoggorm.

Sjelden farlig

– Det er lett å tenke at en hevelse på ankelen med to merker er hoggormbitt, så det er vanskelig å si hvor mange som faktisk har blitt bitt av hoggorm.

Det er liten grunn til å være livredd for hoggormen, ifølge Tosterud.

– For friske voksne som bites i armer eller bein, er det ikke ofte at det blir alvorlig. Hvis man ikke har symptomer, kan man i hovedsak se det an hjemme, sier hun.

Tørre bitt

Hoggormen kan også ta såkalte tørre bitt, hvor giftmengden er minimal. Uansett bør man kontakte Giftinformasjonen eller legevakten.

– Det er veldig greit, da kan man få litt råd, sier Tosterud

Får man mer alvorlige symptomer, må man ringe 113.

