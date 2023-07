Elton John runder av avskjedsturné

Den britiske musikeren Elton John holder den siste konserten på sin avskjedsturné «Farewell Yellow Brick Road». Konserten holdes i Tele2 Arena i Stockholm.

Nye demonstrasjoner i Israel

Det er ventet at titusenvis av israelere igjen vil demonstrere mot rettsreformen til statsminister Benjamin Netanyahu. Dette skjer til tross for at Netanyahu har fjernet de mest kontroversielle delene av domstolsreformen.

Rogalands-derby i Eliteserien

Rogalandsklubbene Haugesund og Viking møtes til lokaloppgjør i Eliteserien klokken 18.00 lørdag. Dersom Viking tar med seg alle tre poengene vil de gå forbi Brann og overta tredjeplassen på tabellen. Haugesund ligger på sin side på en beskjeden ellevte plass.

Siste dag av NM i friidrett

NM i friidrett, som finner sted på Jessheim, avsluttes lørdag. Det blir blant annet finale i 10.000 meter og 1500 meter, både for kvinner og menn. Mesterskapet rundes av med overrekkelse av kongepokalen.