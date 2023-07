Politiet fikk melding om brannen klokken 00.20 natt til lørdag, og alle nødetater ble sendt til stedet.

Sørøst politidistrikt opplyser at alle beboere er gjort rede for, men at det er opprettet en sikkerhetssone på 50 meter.

Brannmannskapene er i gang med å slokke brannen, men det er spredningsfare til bebyggelse i nærheten, og politiet har midlertidig evakuert de tre nærmeste bolighusene.