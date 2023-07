Venstre med framgang på meningsmåling – Rødt holder stand

Venstre stiger fra 4 prosent i juni til 5,7 prosent i juli. Partiet er det eneste med en endring i oppslutningen utenom feilmarginen.

Meningsmålingen viser også at oppslutningen til Rødt virker å ligge på stedet hvil. Partiet får 5,8 prosent på tross at det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt Moxnes etter at det ble kjent at han hadde stjålet et par solbriller 30. juni.

Også Senterpartiet står på stedet hvil sammenlignet med måneden før. Fremskrittspartiet øker med 0,8 prosentpoeng til 13,8 prosent, mens KrF faller med ett prosentpoeng til 3,1 prosent, og Høyre med 1,1 prosentpoeng til 30,5. For øvrige partier er det kun mindre endringer.

Meningsmålingen gir også Industri- og næringspartiet (INP) 3 prosent og to mandater på Stortinget, mens Pasientfokus beholder sitt mandat. Dermed ville Stortinget bestått av elleve partier dersom meningsmålingen var valgresultatet.

Norfakta utførte 4.–5. juli meningsmålingen for Klassekampen og Nationen. 1004 personer fikk spørsmål om hvilket parti de ville stemt om det var stortingsvalg i dag. Feilmarginene ligger mellom 1 og 2,8 prosentpoeng for de ulike partiene, og det er altså kun Venstres endring som er utenfor feilmarginen.

Partienes oppslutning er som følger: H 30,5 (-1,1), Ap 18,5 (0,1), Frp 13,8 (0,8), SV 8 (0,1), Sp 6,5, Rødt 5,8, V 5,7 (1,7), Andre 5,4, KrF 3,1 (-1), MDG 2,8 (-0,5).