Til VG opplyser politiet at tre av de skadde er sendt til sykehus.

– I Vangsveien har en førerløs bil trillet inn i en folkemengde utenfor et utested, sa operasjonsleder Rune Vegard Huse i politiet i Innlandet til NTB.

Politiet er i kontakt med bilfører, men det er foreløpig ikke klart hvorfor bilen begynte å trille.

Det er slak nedoverbakke langs veien, og bilder viser at bilen har trillet inn ved utestedet Festiviteten.

Meldingen om ulykken kom klokka 21.22 fredag kveld.

Et vitne har fortalt til Hamar Arbeiderblad at det var en knust rute på bilen. Avisa erfarer at det er satt inn ekstra ressurser ved sykehuset i byen.

Oppdragsleder på stedet forteller til avisa at politiet gjør undersøkelser om hendelsesforløp og snakker med vitner.