Ifølge Nieuwsblad skal mannen ha blitt pågrepet vest i Oslo da han opptrådte truende i en butikk, og han er nå overført til medisinsk observasjon.

Den fransktalende rikskringkasteren RTBF skriver at mannen i 30-årene var knyttet til en MC-gjeng. Han skal også ha hyllet Varg Vikernes.

– Han er tidligere militær og sluttet i militæret for en måned siden. I en video viser han at han har et våpen i hånden, og skyter mot et bilde av Belgias statsminister, sier kommunikasjonssjef Eric van Duyse ved den belgiske føderale statsadvokaten til NTB.

Belgisk politi besluttet derfor å pågripe ham fredag morgen, men han var ikke hjemme.

Pågrepet i Oslo

– Vi fikk derimot informasjon fra flyplassen i Brussel om at han var på et fly, trolig på vei til Norge, forklarer van Duyse.

Deretter ba de norske myndigheter om hjelp.

Pressevakt Geir Bøe i Kripos bekrefter overfor VG at mannen er pågrepet i Oslo, men saken er ikke norsk. Det er Belgia som håndterer etterforskningen, sier han.

– Det er belgisk politi som har etterlyst ham. Og som etterforsker truslene mot statsministeren. Norsk politi har pågrepet ham på bakgrunn av etterlysningen, men det er ikke en norsk etterforskning mot ham. Derfor må belgisk politi svare på spørsmål om denne saken, sier Bøe til NTB.

Også Oslo politidistrikt henviser til belgiske myndigheter.

Lignende situasjon i 2021

En annen talsperson for statsadvokaten sier til den flamsktalende kringkasteren VRT at man har bedt om utlevering.

Belgias statsminister Alexander De Croo tar det hele med ro.

– Jeg stoler på sikkerhetstjenestene som sier jeg ikke har noen grunn til å bekymre meg, sier han.

Mannen skal ha mistet jobben på grunn av psykiatri, ifølge belgiske medier.

Nieuwsblad påpeker at det var en lignende situasjon under koronapandemien i 2021. Den gangen kom soldaten Jürgen Conings med en rekke trusler mot politikere og folkehelsetoppen Marc Van Ranst. Deretter rømte han fra militærbasen sin, og politi og soldater søkte intensivt gjennom store deler av landet i over en måned. Conings ble funnet død en måned senere.