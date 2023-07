– For første gang siden 2000, antakelig også for første gang noensinne, har vi solgt mer hvitvin enn rødvin i løpet av én kalendermåned, sier presseansvarlig Jens Nordahl i Vinmonopolet i en pressemelding.

Nordahl sier at det økte hvitvinssalget skyldes det særdeles varme været i juni, da temperaturen styrer hva folk handler.

Det var Avisa Oslo som omtalte nyheten først.

Lettere og lysere

Vinmonopolet ser også at dette føyer seg inn i en trend, der nordmenn ønsker mer lyse og lette produkter.

– Mens rødvin har markert nedgang for første halvår, ser vi faktisk svak vekst for de lettere og lysere vinstilene hvitvin, musserende og rosévin, sier Nordahl.

Ser man på salget de siste seks månedene, er likevel rødvin største kategori med solid margin.

Alkoholfritt er trendy

En annen trend er at nordmenn ønsker seg flere alkoholfrie alternativer.

– Det går temmelig sikkert mot nye salgsrekorder for alkoholfritt i 2023, for første gang i historien skal vi over én million liter, sier Nordahl.

Ved utgangen av første halvår er Vinmonopolets totale salg ned 2,2 prosent mål mot samme periode i fjor. Nordahl sier at dette er som forventet, da pandemien fortsatt førte til uvanlig høyt salg for deler av fjoråret.