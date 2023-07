Mannen er også dømt til å betale 210.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Det var i 2018 og 2019 på Dikemark sykehus i Asker at mannen hadde sex med en kvinnelig pasient. Han var miljøterapeut ved sikkerhetsavdelingen på sykehuset, og pasienten hadde «alvorlige psykiske utfordringer», ifølge tiltalen.

Mannen er funnet skyldig i å ha utnyttet tiltroen og tilknytningen til pasienten ved en rekke anledninger og skaffet seg seksuell omgang på flere ulike steder på det psykiatriske sykehuset.

Aktor nedla påstand om at mannen skulle dømmes til to år og ti måneders fengsel. Dommen peker på at overgrepene var intense og over lang tid, samt at mannen manipulerte kvinnen og ga henne forhåpninger om et samliv utenfor institusjonen. Dermed endte retten på en lengre fengselsstraff enn aktor ba om.

Mannen erkjente straffskyld og unnskyldte seg overfor kvinnen, foreldre og kolleger under rettssaken.

– Han har erkjent forholdet, lest dommen og tar den til etterretning. Så må vi gå nøyere igjennom dommen sammen, særlig med tanke på straffutmåling, sier mannens forsvarer Ola Sønju Bårnes til Budstikka.