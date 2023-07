Baroniet Rosendal raser mot kraftlinjeplaner

– Det burde være innlysende for alle og enhver at det er helt absurd å etablere en kraftlinje gjennom dette unike nasjonale kulturminnet. Vi er på hele nasjonens vegne dypt sjokkert over at en kan finne på å foreslå noe sånt, sier direktør Anne Grete Honerød ved Baroniet til Europower.

Hele baroniet, et slott og herregård fra 1665 som i dag fungerer som et levende museum, er i dag vernet. Samtidig planlegger Statnett å bygge en ny kraftledning over området - for å erstatte en 60 år gammel linje med lavere kapasitet og bedre strømforsyningen på Vestlandet.

Ettersom den eksisterende kraftledningen går gjennom Baroniet, mener Statnett at man må se på muligheten for å legge den nye på samme sted. Det synes ikke museet er et godt argument.

– Den burde aldri blitt satt opp her. Å finne på noe sånt i vår tid, hvis en bryr seg med å undersøke hva baroniet er i dag, er uforståelig. Dette er nasjonalromantikkens sentrum i Norge, sier Honerød.

Istedenfor ønsker Baroniet Rosendal å bygge sjøkabel, som Statnett påpeker vil være 4-10 ganger så dyrt.

– Løsninger knyttet til Baroniet Rosendal er høyt på vår agenda i planleggingsarbeidet som nå pågår, og vi ønsker god og åpen dialog med alle som blir berørt av våre planer, sier prosjektleder Kenneth Teigenes.

Det var Grenda og Kvinnheringen som først omtalte saken.