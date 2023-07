Politibetjenten som sto tiltalt for grov vold i Kongsberg, ble frifunnet på alle punkter fredag. Spesialenheten sier de tar betenkningstid for om saken skal ankes.

Marthinussen trekker overfor TV 2 fram at det er en tendens til at politifolk blir særbehandlet i retten, men at saken er komplisert. Han tror saken uansett ender i høyere rettsinstanser.

– Jeg har ikke selv vært til stede i retten, så det er vanskelig å vurdere, men basert på videoen, er det vanskelig å se at dette ikke burde ført til en reaksjon, sier han.

Rom for skjønn

I frifinnelsen påpeker tingretten at det må være rom for skjønn, og at det for politifolk ute på oppdrag må gis rom for feilvurderinger uten at det kan konstateres at tjenestemannen har begått en straffbar handling.

Krimkommentator Øystein Milli i VG påpeker i avisas direktesending at man nå har fire ulike juridiske vurderinger av de dramatiske sekundene og minuttene:

Aktor Marit Oliver Storeng, påtalefaglig ansvarlig etterforskningsleder i Spesialenheten, ville først gi politimannen et forelegg.

Skjerpet to ganger

Så skjerpet Spesialenhetens leder, Terje Nybøe, innstillingen til å gjelde kroppskrenkelse. I tredje ledd skjerpet Riksadvokaten tiltalen til grov kroppskrenkelse, før tingretten altså har landet på blank frifinnelse.

– Den oppsummeringen understreker nok at saken kommer til å bli diskutert minst like mye i tida framover også, sier Milli om hvordan dommen vil påvirke folks tillit til politiet og rettsvesenet.