Jan Heiret blir ny direktør for Holocaustsenteret

– Å lede et av landets viktigste forsknings- og formidlingssentre er en spennende og krevende utfordring. Jeg gleder meg. Jeg er imponert over det store arbeidet som HL-senterets stab utfører og over den posisjon HL-senteret har i offentligheten, sier Jan Heiret i en pressemelding.

Heiret er 61 år og har allsidig ledererfaring, blant annet som instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen i åtte år. Han har vært en aktiv foredragsholder og deltaker i forskningsprosjekter i både inn- og utland. Han markert også seg ved å analysere den faglige debatten etter utgivelsen av Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten».

Et enstemmig styre gikk inn for å tilsette Heiret som ny direktør.