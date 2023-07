Voldstiltalt politimann på Kongsberg frifunnet

NTB får bekreftet at mannen er frifunnet. Dommen i politivold-saken falt i Buskerud tingrett fredag.

Mannen er frikjent på alle punkter, skriver Dagbladet.

Tingretten fant at den voldstiltalte politimannen ikke gikk utover rammen av det politiloven tillater for bruk av makt. Mannen ble også frifunnet for erstatningskravene.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokat John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i en epost.

Grov kroppskrenkelse

Politimannen i 30-årene har stått tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Kevin Winness Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Hendelsen skjedde på en Esso-stasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor, og store deler av den ble fanget opp av et overvåkingskamera.

Aktor ba om 60 dagers ubetinget fengsel, men forsvarer John Christian Elden la ned påstand om frifinnelse.

Se video: Fornærmede fortalte om hvordan han opplevde hendelsen

Frifunnet for erstatningskrav

Ifølge Elden la retten særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene.

Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.

– Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene, sier Elden.

Spesialenheten vil vurdere å anke

Spesialenheten sier at de vil vurdere om de vil anke saken hvor en politibetjent ble frifunnet i Kongsberg.

– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse. Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier fungerende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten i en pressemelding.

Vil foreløpig ikke svare

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt vil foreløpig ikke svare på hva som skjer med jobben til mannen som er frifunnet for vold i Kongsberg.

– Først må vi lese dommen og se premissene for frifinnelsen før vi kan ta en avgjørelse. Vi har en personalsak å forhold oss til, sier Sæverud til NTB.

– Vi må også avvente at dommen blir rettskraftig, sier politimesteren.

Politiets Fellesforbund: – Vi har tillit til rettssystemet

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund innrømmer at politivoldssaken i Kongsberg har vært krevende, men stoler på avgjørelsen til retten.

– Vi har tillit til rettssystemet. Samtidig er det viktig å påpeke at dommen fort kan ankes og at dette ikke er en sak vi er ferdige med.