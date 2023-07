Det er flere enn i juni, da 31 prosent av de spurte mente at markedssituasjonen de neste seks månedene blir verre. Færre er også optimistiske – 12 prosent venter bedring, mens tallet forrige måned var 14 prosent.

Det er overvekt av pessimister i nesten alle bransjer, viser medlemsundersøkelsen. Kun to bransjer – NHO Transport og Offshore Norge – har en liten overvekt av bedrifter som venter bedring framover. Svakest er utsiktene blant mediebedriftene, i bilbransjen og i byggnæringen.

Pessimisme i hele landet

Mismotet har bredt seg over hele landet, og alle fylker har nå en overvekt av pessimister. Situasjonen ser mørkest ut i Innlandet, der kun 8 prosent venter bedring i markedssituasjonen det neste halvåret. 43 prosent venter forverring. Svarene er likevel noe bedre i juli enn i juni for Innlandet.

Best ut i undersøkelsen kommer oljefylket Rogaland, deretter følger Nordland og Trøndelag.

– Overvekt av pessimister i alle fylker, og svekkelse nesten overalt. Størst er pessimismen på Østlandet. Minst i Møre og Romsdal og Rogaland, skriver NHO i oppsummeringen.

Svak nedgang fra juni

Den generelle markedssituasjonen oppfattes som svakt forverret i juli sammenlignet med måneden før.

26 prosent svarer at markedssituasjonen er god per i dag, ned fra 28 prosent i juni. 20 prosent sier dårlig, noe som er uendret fra måneden i forveien.

NHO beskriver at det fortsatt er «strekk i laget» når det gjelder nåsituasjon. Best går det for NHO Transport, Fornybar Norge, Finans Norge og Sjømat Norge. De som oppgir at de sliter, er bygg og anlegg, bilbransjen og mediebedriftene.

Undersøkelsen er gjort i perioden 27. juni til 4. juli. 2295 medlemmer har svart.