NHO anslår økt sommerhandel

– Samtidig vil antallet varer solgt, fortsette å falle slik som det har gjort de siste 23 månedene. På grunn av inflasjonen, betyr altså en vekst på 2 prosent i omsetningen at nordmenn og utenlandske turister vil handle færre varer i norske butikker enn i fjor, sier bransjedirektør Linda Vist for handel i NHO Service og Handel.

Svak krone og svekket kjøpekraft gjør Norge til et attraktivt reisemål for både nordmenn og turister. Det slår positivt ut for sommerhandelen, skriver landsforeningen i en pressemelding.