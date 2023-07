Årsaken til vannlekkasjen er foreløpig uklar. Den ble stoppet allerede ved 6.30-tida, men opprydningen vil ta tid.

Sporveien opplyser til Avisa Oslo at det må gjøres betydelige utbedringer, og at de må beregne omkjøring for trikken i en til to uker.

– Det må gjøres betydelig utbedringer før trikkeinfrastrukturen på stedet kan tas i bruk igjen, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Ina Helen Østby.

Mannskaper fra vann- og avløpsetaten startet fredag med å reparere et stort hull som oppsto i det sterkt trafikkerte krysset.

Ruter har omdirigert både trikke- og bussruter i området. Også andre trafikanter må regne med omkjøring under tiden det tar å utbedre skadene, opplyser vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til NTB.

– Vi har mye mannskap ute, og det tar nok ikke så lang tid å bytte de rørdelene som trengs, og fylle igjen hullet. Men når krysset er tilbake til normaltrafikk er litt vanskelig å si. Det går antakelig et par uker, sier vaktleder Christopher Kristiansen til NTB.

Det ble satt ut vannposter i området for beboere som midlertidig mistet vannet. Kristiansen anslo at vanntilgangen vil være på plass i løpet av kvelden fredag.