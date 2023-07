Brannsesongen i Canada verste noensinne

Det er satt nye rekorder i Canada for totalt område som er nedbrent, antall mennesker som er evakuert, og hvor mye det koster å bekjempe brannene som herjer. Og det er bare halvveis i brannsesongen.

– Det er ingen overdrivelse å si at brannsesongen i 2023 er og vil være rekord på mange måter, sier Michael Norton som er direktør i det canadiske skogvesenet.

Han sier tørt og varmt vær samt tørke og utsikter til stigende temperaturer framover i hele landet betyr at det blir mer branner enn normalt også i juli og august.

Minst 55 mennesker døde i monsunflommer i Pakistan

Etter nesten to uker med monsunregn er det torsdag registrert 55 døde i Pakistan blant annet under tak som kollapser eller av elektrisk støt.

Storbyen Lahore opplevde et rekordkraftig regnvær onsdag som oversvømte mange gater og stanset trafikken. Siden onsdag har 19 mennesker mistet livet i byen.

Person påkjørt av T-bane i Oslo

En person ble påkjørt på Jernbanetorget stasjon litt før midnatt. Etter livreddende førstehjelp på stedet er personen kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden beskrives som alvorlig til kritisk.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt opplyser at de innledende undersøkelsene tyder på at det dreier seg om et ulykkestilfelle.

Dødstallet etter russisk angrep på Lviv økt til sju

Dødstallet etter det russiske rakettangrepet på en boligblokk i Lviv natt til torsdag har steget til sju. President Zelenskyj lover kraftig respons.

Angrepet på Lviv, mange hundre kilometer fra fronten i Ukraina, er det verste sivile i byen er blitt utsatt for siden krigen startet i februar i fjor.

Redningsmannskaper med hunder gjennomsøkte de smadrede etasjene av boligblokken gjennom hele dagen torsdag på leting etter eventuelle overlevende og omkomne.

Tidligere lærer dømt til to år og fire måneders fengsel for overgrep mot barn

En mann i 40-årene er i Hordaland tingrett dømt for å ha oppført seg seksuelt krenkende mot barn og for å ha produsert og oppbevart overgrepsmateriale med barn.

Ved husransakelse og beslaglegging av mobiler og datautstyr avdekket politiet 2400 ulovlige bilder og 32 ulovlige videoer som viste seksuelle overgrep mot barn og barn i seksuelle poseringer. Deler av materialet var svært grovt.

