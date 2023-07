I dag faller dommen etter politivoldssaken i Kongsberg

Da saken gikk for retten i slutten av juni, ba aktor Marit Oliver Storeng om 60 dagers ubetinget fengsel for politimannen.

Politimannen i 30-årene er tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Kevin Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong, ifølge tiltalen.

Kan miste jobben

Storeng mente at straffenivået for en sivil i tilsvarende sak skulle ha ligget på 120 dagers ubetinget fengsel. Det at tiltalte utøvde volden som politi, som i utgangspunktet har lov til å bruke vold i enkelte situasjoner, gjør at han må straffes noe mildere enn sivile.

Hun mente også at det at politimannen, som nå er suspendert, men har fått varsel om at han trolig vil miste jobben om han blir dømt, må tillegges formildende vekt.

Samtidig påpeker hun at det finnes lite sammenlignbar rettspraksis i denne saken som kan gi veiledning for en straffutmåling.

Elden ba om frifinnelse

Hendelsen skjedde på en Esso-stasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor, og store deler av den ble fanget opp av et overvåkingskamera.

Selv nekter politimannen straffskyld. men har erkjent å ha utført volden som er beskrevet i tiltalen. Han sa selv i sin forklaring at han slo fordi han var redd for at de fornærmede ville skade ham og kollegaene.

Forsvarer John Christian Elden mente i sin sluttprosedyre at alt politimannen foretok seg i situasjonen, var lovlige handlinger, at han handlet riktig ut ifra hvordan hans situasjonsforståelse var, og at han må frifinnes.

– Han har utført sin tjenestehandling slik han mente at han på best mulig møte kunne gjøre i den situasjonen, sa Elden.