Tidligere lærer dømt til to år og fire måneders fengsel for overgrep mot barn

Både naboer og foreldre av barn i nabolaget meldte flere ganger fra til politiet om det de mente var urovekkende oppførsel, skriver Hardanger Folkeblad.

Mannen så blant annet på pornofilmer mens barn som lekte på lekeplassen ved siden av boligen hans kunne se det, samt at han også viste seg naken i et vindu mot lekeplassen.

I fjor sommer fikk politiet melding om hans aktivitet på Snapchat og arresterte mannen. Siden da har han sittet i varetekt.

Ved husransakelse og beslaglegging av mobiler og datautstyr avdekket politiet 2400 ulovlige bilder og 32 ulovlige videoer som viste seksuelle overgrep mot barn og barn i seksuelle poseringer. Deler av materialet var svært grovt.

Retten fastslår at tiltalte hadde både skaffet seg, og selv produsert, seksualisert materiale av barn når han har bedt dem sende seksualiserte bilder og oppnådd det. Videre fant retten grunnlag for å dømme mannen for å ha sendt en rekke seksualiserte meldinger til barn på internett og via ulike apper.

Mannen ble frikjent for et tiltalepunkt der han skulle ha fått et barn til å utføre handlinger som tilsvarer seksuell omgang med seg selv. Retten tok i straffeutmålingen også hensyn til at saken har vært oppe i retten en gang før, men dommen måtte avvises på grunn av inhabilitet hos dommeren.

Tingretten dømte mannen til to år og fire måneder i fengsel. 351 dager er trukket fra på grunn av varetektsfengslingen. Totalt er han dømt for 16 lovbrudd.

Dommen er ennå ikke rettskraftig og kan ankes.