Høyrepolitiker bekymret for manglende plan for klessortering

EU-direktivet betyr at det ikke vil være lov å kaste klær i restavfall, og at alle kommuner i Norge må ha et alternativ på plass, skriver Klassekampen.

– Vi har ikke et system for å håndtere det enorme antall klær som blir produsert, hvordan de er designet med dårlig kvalitet, og hvor avfallet ender opp. Det er en kjempeutfordring, sier Tybring-Gjedde.

Hun er redd for at Norge ikke vil få et slikt system på plass i tide, og peker på at det i Norge i dag bare er to sorteringsanlegg for brukte klær, som drives av ideelle aktører.

Ingun Grimstad Klepp er professor i klær og bærekraft ved Sifo ved Oslo Met og er også urolig over at det mangler en plan for å håndtere tekstilavfallet.

– Regjeringen har ikke en plan, og det er ikke lenge til 2025. Det å skape løsninger, og å bygge fabrikker, tar tid. Men det å få ned mengdene er det som haster mest, sier Klepp til avisen.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet skriver imidlertid i en epost til avisen at regjeringen har flere tiltak på gang.

«Vi har sendt et forslag om krav på separat innsamling av tekstilavfall fra restavfall på høring nå for ikrafttredelse i 2025,» skriver hun.