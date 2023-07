Garasjebrann i Trondheim slukket

Brannen i et garasjeanlegg i Trondheim ble slukket sent torsdag kveld. Ingen personer kom til skade, men én person ble tatt hånd om av helsepersonell etter å ha pustet inn en del røyk.

Ifølge Adresseavisen opplyser innsatsleder på stedet at brannen er slukket, men at brannmannskapene vil være på stedet utover natten.

Politiet skrev på Twitter at det er 14 garasjer i garasjeanlegget, men at det ikke er fare for spredning til andre bygg.

Sju av de 14 garasjene er avsperret.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 21.23. Flere bygninger ble evakuert da brannen brøt ut, og den aktuelle veien på Bromstad ble stengt.