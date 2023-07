Politiet fikk torsdag medhold i fire ukers varetektsfengsling, melder Bergens Tidende. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og kjennelsen er unntatt offentlighet.

Politiadvokat Are Nygård Bergh bekrefter til avisa at politiet mener mannen har påført kvinnen knivskader.

Kvinnen ble tirsdag ettermiddag funnet kritisk skadd på et hotell i Bergen som for tiden huser ukrainske flyktninger. Hun døde kort tid etter på Haukeland sykehus.

Mannen ble også ilagt brev- og besøksforbud i fire uker, opplyser hans forsvarer, advokat Anette Vangsnes Askevold.

– Han får kjennelsen forkynt i dag ved hjelp av tolk, og så skal vi ta en vurdering i morgen om den blir anket, sier hun til NTB.

– Skadd seg selv

Forsvareren sier at mannen har gitt uttrykk for sjokk og sorg over det som har skjedd. Siktede erkjenner ikke straffskyld i saken.

Siktede og den døde kvinnen kom begge til Norge i starten av året, og har et felles barn. Mannen, som er fra Aserbajdsjan, hadde også midlertidig opphold i Norge som flyktning. Han bodde på et annet sted i byen.

Det er også startet en prejudisiell observasjon av siktede for å avklare tilregnelighet.

Barn ivaretatt

Politiet har tidligere opplyst at barnet, som går i barnehagen ikke var til stede under hendelsen. Barnevernet har tatt hånd om det.

BT har snakket med beboere som forteller at mannen fortalte til flere på hotellet at kvinnen hadde skadd seg selv.

Bergensavisen har snakket med en beboer på hotellet som kjente kvinnen. Hun forteller det var et turbulent og konfliktfylt forhold de to imellom.

BA har fått opplyst fra flere beboere at mannen flyttet ut for om lag en måned siden, men i etterkant flere ganger har vært på besøk og hatt samvær med barnet.