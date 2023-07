Norwegian lover bedre tilbud til norske flypassasjerer

– Dette er en stor dag for forbrukerne, innledet Øygard da Norwegian holdt pressekonferanse om oppkjøpet av Widerøe torsdag.

Han omtalte Widerøe som distriktenes T-bane og poengterte at etter oppkjøpet vil det bli lettere å ta Widerøe på kortbanenettet og fly videre, for eksempel ut av landet, med et Norwegian-fly.

– Oppkjøpet er viktig av hensyn til norske forbrukere. Det gir muligheter for integrerte løsninger når du skal reise fra et sted i Norge til et annet sted, sa han.

– Det støtter opp under de prioritetene vi har i Norwegian om at gi et bedre tilbud til våre passasjerer, enten de skal reise i Norge, Norden eller ut i Europa, sa Øygard.

– Ikke konkurrenter

Konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe roste Norwegian for respekten de har vist under forhandlingene mellom de to flyselskapene.

– Det er noen kriterier som har vært veldig viktig for at denne transaksjonen har kunnet la seg gjøre. Den respekten som Norwegian har Widerøes oppdrag i Norge, gjennom sin veldig spisse rutestrategi, er noe jeg vil trekke fram. Widerøe og Norwegian er ikke konkurrenter, sier Nilsen.

Han sa videre at selskapene er komplementære til hverandre, og tror samtidig at kundene til Widerøe vil få et enda bedre rutetilbud gjennom samarbeidet.

Forhandlet siden før jul

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen sa at oppkjøpet av Widerøe har vært planlagt i mange måneder.

– Dette er en transaksjon vi har jobbet med siden før jul, da vi forsto at Widerøe kunne finne et nytt hjem. Vi kjøper dette for 1,1 milliard kroner. Den endelige prisen vil bli satt litt senere, sa Karlsen.

Kjøpesummen for selskapet er i første omgang satt til 1,125 milliarder kroner. Kjøpet må også godkjennes fra Konkurransetilsynet før det kan gjennomføres.

Venter synergier på 200–300 millioner kroner

Karlsen sa også at oppkjøpet vil gi innsparinger og økt verdiskaping på til sammen mellom 200 og 300 millioner kroner.

– Vi kan skape et produkt som gjør det mer attraktivt for kundene å fly med Norwegian og Widerøe. En stor del av synergiene vi venter, knytter seg til dette, sa han.

Widerøe skal videreføres som eget selskap form av et datterselskap i Norwegian-strukturen og har fått løfter om å fortsette utviklingen av selskapet innenfor den strategien som er lagt.

Per nå er det ikke planer om nedbemanninger som følge av oppkjøpsavtalen.