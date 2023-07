Prislappen er 1,1 milliarder kroner, heter det i en børsmelding torsdag morgen.

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen.

Kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet, før det blir godkjent.

– Vi har vært i kontakt med selskapet i løpet av den siste halve uken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24.

– Dette er en sak som må meldes til Konkurransetilsynet. Det kan ikke gjennomføres før vi har godkjent det, og dette vil bli behandlet på vanlig måte, sier han.

Kjempestart på Børsen

Kjøpet ga en kraftig oppgang for Norwegian da Oslo Børs åpnet torsdag.

Selskapet gikk opp med over seks prosent, men åpningen har i etterkant flatet noe ut oglitt etter klokken 9 har selskapet en oppgang på i underkant av fire prosent.

Bedre rutetilbud

Avtalen vil gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Widerøe vil fremdeles bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og med hovedkontor i Bodø, skriver Norwegian i en pressemelding.

– Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt. Nå vil vi sammen skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer, og vi ser fram til at kundene kan reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene våre, sier konsernsjefen.

Til sammen vil selskapene fly totalt 107 ulike ruter i Norge. Av disse er bare er fem ruter overlappende.

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler. Widerøe vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.

Støttes av Kjos

Kjøpet blir støttet av Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos.

– Jeg synes det er et klokt valg. Widerøe er et flott selskap og kompletterer Norwegian på mange måter, sier han til E24.

På spørsmål om han har vært involvert i kjøpet svarer han at han bare har diskutert strategier med den nåværende konsernsjefen.

Kjos var selv konsernsjef i Norwegian i 17 år, fra 2002 til 2019.

Konsernsjefen i Norwegian: Dialog siden før jul

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen sier at oppkjøpet av Widerøe har vært planlagt i mange måneder.

– Dette er en transaksjon vi har jobbet med siden før jul, da vi forsto at Widerøe kunne finne et nytt hjem. Vi kjøper dette for 1,1 milliard kroner. Den endelige prisen vil bli satt litt senere, sier Karlsen under en pressekonferanse torsdag.