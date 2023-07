27-åring tiltalt for å ha truet og utnyttet mann til tvangsarbeid som narkokurer

Den tiltalte 27-åringen skal i følge tiltalen ha truet med å «sprøyte heroin i kroppen» til fornærmedes mindreårige sønn.

Fornærmede i saken lider av Jakobs syndrom, en sykdom som blant annet kan medføre lærevansker, emosjonelle problemer, artikulasjonsvansker og språkvansker, i følge Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Etter tiltalen skal utnyttelsen av den syke mannen ha pågått i over to år, fram til oktober 2020:

« … i Kolbotn, Drammen og Oslo tvang og utnyttet han NN til bl.a. å oppbevare og overlevere til sammen minst 3 kilo hasj og en større mengde anabole steroider til andre personer, samt til å kjøre pirattaxi for deretter å levere alt det han tjente til tiltalte» heter det i tiltalen.

«Gjeld til pakistanere»

Tiltalte skal ha fortalt NN at han hadde fått gjeld til «pakistanere» etter at han hadde sendt et nakenbilde av seg til en dame.

«NN måtte betale kr 500.000,- for at bildene ikke skulle bli vist til hans familie. Senere økte gjelden og NN ble truet med vold og/eller med at X skulle «sprøyte heroin i kroppen» til NNs mindreårige sønn hvis NN ikke betalte det han skyldte.», heter det i tiltalen.

Tiltalte skal ha overvåket fornærmedes bevegelser ved at han overvåket GPS-posisjonen på hans mobiltelefon. Etter en tid skal han ha tvunget fornærmede til å bytte navn og til å bo i en personbil utenfor boligen sin.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte ved å tvinge og utnytte den syke mannen mottok et pengebeløp på til sammen minst en halv million kroner.

Skal ha tatt bilen hans

Fra midten av 2018 til november 2019 skal tiltalte også ha tvunget fornærmede til å betale seg «avdrag» på 5000 kroner i måneden, og ta opp et forbrukslån som han delvis betalte videre til tiltalte.

Påtalemyndigheten mener også å kunne bevise at tiltalte truet fornærmede til å overdra bilen sin til seg, for deretter å bruke den som innbytte da han kjøpte seg ny bil.

Tiltalte må også svare for et tiltalepunkt om at han fra høsten 2018 til og med juni 2019 kjøpte fem kilo hasj som han solgte videre.

I tiltalen er det også med brudd på våpenloven, etter at politiet i november 2020 fant en pistol gjemt i en vegg.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 21. november. Det er satt av 13 rettsdager til saken.