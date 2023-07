Fredsmarsj forvekslet med pridemarsj – fikk politibeskyttelse

Over 300 mennesker møtte opp til en fredsmarsj i Fredrikstad etter at marsjen forrige uke ble møtt av truende ungdommer som skal ha hetset og spyttet på deltakerne. Denne uken fikk marsjen politibeskyttelse for å passe på at alt foregikk uten problemer.

Arrangør Jan-Kåre Fjeld forteller til NRK at han kontaktet politiet angående forrige ukes hendelse, men at de ikke hadde ressurser til å stille opp da.

Han tror ungdommene forvekslet fredsmarsjen med en pride-marsj på grunn av de like flaggene. Både fredsflagget og prideflagget inneholder regnbuens seks farger, men førstnevnte går fra fiolett øverst til rødt nederst, mens prideflagget går fra rødt øverst til fiolett nederst. Fredsflagget har også ordet «PEACE» skrevet på seg, altså «fred» på engelsk.

– Slik jeg forsto det var ikke dette et angrep på fredsmarsjen, men på pride. Men det var vi som fikk skyllebøtta, og det var ubehagelig, sier Fjeld.

Blant de oppmøtte under onsdagens marsj var representanter fra det skeive miljøet i Fredrikstad, samt styreleder Tariq Alsagoff fra den lokale moskeen Masjid Darussalam. Fjeld har arrangert fredsmarsjen i Fredrikstad siden 2001.