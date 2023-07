– Det betyr at jeg vil tre til side i budsjettsaker som angår disse institusjonene, skriver Jaffery i en epost til NRK.

Det er ikke uvanlig at statsråder er inhabile i enkelte situasjoner, og at de informerer om dette i forkant. I slike situasjoner er det vanlig med settestatsråd, altså at det er en annen statsråd som midlertidig overtar det aktuelle ansvarsområdet.

Lubna Jaffery ble i forrige uke utnevnt som ny kultur- og likestillingsminister etter Anette Trettebergstuen, som nylig trakk seg fordi hun hadde brutt habilitetsreglene.

Jaffery har som nyutnevnt kulturminister trukket seg fra en rekke styrer hun satt i, blant annet i Riksscenen og Norsk Scenekunstbruk.