Mannen i 40-årene ble tirsdag siktet for en voldsendelsen i en bolig på Braskereidfoss i Våler kommune i Innlandet. En kvinne i 40-årene ble sendt til sykehus med brannskader.

Den siktede ble fremstilt for fengsling i Østre Innlandet tingrett onsdag ettermiddag. Politiet ba om at mannen blir varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon og med brev- og besøksforbud. Tingretten har nå etterkommet politiets ønske.

– Han har samtykket til fire ukers fengsling slik at politiet skal få ro til å utføre en objektiv og ordentlig etterforskning, sier advokat Løken til NRK.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.