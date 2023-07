Norge refses for lav refusjon for helsebehandling i utlandet

I dag får disse pasientene kun tilbakebetalt 80 prosent av det de ville fått refundert hvis de tok behandlingen i hjemlandet. Esa slår imidlertid fast at det er 100 prosents dekning som gjelder.

Tilsynet viser til at praksisen til norske helsemyndigheter er hentet fra en beregningsmetode brukt for refusjoner mellom de fire regionale helseforetakene, men:

– Esa fastholder at den samme metoden ikke kan benyttes for refusjon av kostnader direkte til pasienter i henhold til pasientdirektivet, heter det i tilsynets såkalte grunngitte uttalelse sendt til Norge denne uka.

Tilsynet startet sin gjennomgang av Norges praksis i desember i fjor. Her ble det identifisert flere brudd på EUs pasientrettighetsdirektiv , som skal fremme pasientmobilitet på tvers av EØS.

En grunngitt uttalelse er det andre trinnet i en formell overtredelsessak mot en EØS EFTA-stat. Norske myndigheter har meldt fra om at de har tiltak på trappene for å rette opp bruddene. Norge har nå to måneder på seg til å gjøre det, før tilsynet kan bringe saken inn for Efta-domstolen.