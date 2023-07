MDG vil innføre turistskatt i Oslo

– Dette vil være bra for turistene som kommer, men også for byens befolkning. Vi tror en slik skatt er et grep for å gjøre Oslo bedre, sier partileder og byråd for byutvikling Arild Hermstad i MDG til Aftenposten.

Turistskatten vil de at byens hoteller og andre overnattingstjenester skal kreve inn. Inntektene skal brukes til å oppgradere og bygge ut blant annet parker, badeplasser og gater. Hermstad ser for seg et skatt på mellom ti og femti kroner per overnatting.

Næringspolitisk fagdirektør Ole Bjørndal i NHO mener det er urettferdig at hotellbransjen skal kreve inn skatten. Han forteller at NHO heller ønsker seg at «forurensingsleddene», som bil, bobil og cruisetrafikk heler skal skattlegges.

Turistkommuner i Lofoten og på Sunnmøre har allerede satt i gang prøveprosjekter for turistskatt, som tilrettelagt i Hurdalsplattformen i 2021.