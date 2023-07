I tillegg til Oslo satses det på filmen i Los Angeles, Roma, London og New York, skriver Odeon i en pressemelding.

Filmen har premiere 12. juli, men allerede dagen før vil det være mulig å se den på Odeon i Oslo.

Fra og med tirsdag 11. juli klokken 19 skal filmen vises minst én gang i timen 24 timer i strekk. Totalt er det snakk om 29 visninger fordelt på sju ulike saler.

– Dette blir den største og mest spektakulære satsingen vi noensinne har hatt, sier kinosjef Terje Gangås.

Noen av de mest spektakulære scenene i filmen i spilt inn her i landet, blant annet at Cruise kjører en motorsykkel utfor et stup i Hellesylt på Sunnmøre. Det har imidlertid ikke kommet noen meldinger om at Cruise skal besøke området eller Norge i forbindelse med premieren.

Cruise selv skal ikke vil være til stede under premiere-maratonen.