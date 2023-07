Finn.no skal diskutere salg av kontroversiell kattetype

Avl på scottish fold er ulovlig fordi kattetypen har en sykdom som påvirker brusk- og beindannelsen i hele skjelettet. Dette er en arvelig sykdom, som ifølge Mattilsynet kan gi katten helseproblemer og dårlig livskvalitet. Kjøp og salg av katten er derimot lovlig.

– Om vi skal fortsette å være en markedsplass for katter av denne typen fremover, i lys av disse nye opplysningene og anbefalingene fra Mattilsynet, må vi imidlertid ta en diskusjon på og komme tilbake til, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn til NTB.

Det var 82 treff på Finn.no for «scottish fold» onsdag.

– På markedsplassen vår tilrettelegger vi kun for at dyr som allerede er født, får mulighet til å få det beste hjemmet de kan. Dersom noen ønsker å selge en scottish fold fordi de selv ikke kan ta godt nok vare på den, hjelper vi å finne en kjøper som kan. Paringsannonser for hunder og katter ble forbudt på Finn i 2021, sier Glomlien.