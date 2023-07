Til og med 4. juli var det kommer inn 2277 meldinger om mulig produksjonssvikt på korn, viser tall Nationen har fått av Landbruksdirektoratet. For grovfôr er det kommet inn 1326 meldinger, og 286 meldinger er kommet for andre vekstgrupper.

I hele fjor sendte norske bønder inn sammen 1052 søknader om kompensasjon for produksjonssvikt. Men det er fortsatt et langt stykke igjen før bøndene i år når tilsvarende nivåer som i tørkeåret 2018. Da ble det sendt inn 14.419 søknader om erstatning.

Produsenter som opplever vesentlig avlingssvikt, kan søke om erstatning. Det kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt.

– For svak ordning

Etter det NTB forstår, opplever mange bønder at ordningen er for svak, og at den i beste fall dekker kost, men at fortjenesten de skulle ha hatt på avlingene sine, uansett går tapt.

Størrelsen på kompensasjonen har vært tema i samtalene landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har hatt med bøndenes organisasjoner om skadevirkningene av tørken denne sommeren og forsommeren.

Da ble det satt inn noen økonomiske tiltak, men produksjonssvikt-ordningen ble ikke rørt.

Østlandet hardest rammet

– I jordbruksoppgjøret i 2022 ble det enighet om å øke satsene med 15 prosent. En var videre enige om å gjennomgå satsene fram til jordbruksoppgjøret i år, og at satsene deretter skulle justeres hvert tredje år. I årets jordbruksavtale ble det enighet om nye satser fra 2024, sier Borch til Nationen i en kommentar til at Rødt tar til orde for å innføre de nye satsene allerede nå.

Det er flest i Oslo og Viken som har meldt om avlingssvikt så langt, både for korn og grovfôr. Deretter følger Innlandet og Vestfold og Telemark. I Agder er det meldt om mange tilfeller av skader på fôr.

Fristen for å søke om erstatning for svikt er 31. oktober.