Det er Høyres Mari Holm Lønseth som har stilt spørsmål om dette.

– Som statsråd er det viktig å ikke forhåndskonkludere i saker som senere kan havne på regjeringens bord. Det kan det se ut til at Sandra Borch har gjort i denne saken. Hun har allerede gjort det klart at hun vil forsøke å overkjøre kommunestyret om hun har mulighet. At dette fort kan bli en enkeltsak regjeringen må ta stilling til, skiller denne fra andre saker, sa Lønseth til Nationen.

Borch har vært svært kritisk til at Vestby kommune har vedtatt å la Ikea få bygge varehus på en åker.

– Jeg vil forsikre representanten om at jeg tar habilitet på største alvor. Det er viktig for meg at det ikke er tvil om min habilitet i saker som behandles i regjering eller i Landbruks- og matdepartementet, skriver statsråden i sitt svar.

Borch legger deretter vekt på hvordan habilitetsreglementet er lagt opp.

– Jeg mener mitt engasjement er innenfor det en Landbruks- og matminister kan uttale seg om, uten at jeg av den grunn omfattes av inhabilitetsreglene ved en eventuell senere befatning med saken.