Eiendom Norge legger fram boligprisstatistikk for juni

Boligprisstatistikken for juni legges fram onsdag klokka 11 i Oslo. Administrerende direktør Henning Lauridsen opplyser om utviklingen i eiendomsmarkedet i Norge.

Sveriges statsminister besøker Washington

Sveriges statsminister Ulf Kristersson skal møte president Joe Biden i Washington D.C. for å diskutere Nato-søknaden før toppmøtet i Vilnius 11. og 12. juli. Sverige har ikke gitt opp håpet om å bli Nato-medlem. For at det skal skje må først Tyrkia og Ungarn godkjenne søknaden deres, noe de to landene ikke vil gjøre før de ser at Sverige oppfyller en rekke krav tyrkerne har stilt.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) besøker Fukushima-kraftverket

IAEA-sjef Rafael Grossi besøker Fukushima atomkraftverk onsdag. Anlegget er mest kjent for ulykken i 2011 da flere rom i kraftverket ble oversvømt etter et jordskjelv og en påfølgende tsunami. IAEA legger samtidig fram en rapport med sikkerhetsvurderinger etter Japans omstridte beslutning om å dumpe radioaktivt vann fra atomkraftverket, som ble ødelagt i jordskjelvet og tsunamien i 2011.

5. etappe av Tour de France

Verdenstouren Tour de France fortsetter. Dagens etappe er den femte i rekken og går fra Pau i Frankrike til Laruns i sørvestlige Frankrike. Etappen er 162,7 kilometer lang og består av det som blir betegnet som den første virkelige klatretesten i årets Tour de France. Alexander Kristoff, som fyller 36 år i dag, er blant nordmennene som stiller til start. Etappen starter klokka 13.05.

Norsk deltakelse i Wimbledon

Tennisturneringen Wimbledon i London går av stabelen og er årets tredje Grand Slam-turnering. Onsdag er det klart for første runde i double for kvinner. Blant deltakerne er norske Ulrikke Eikeri, som sammen med makkeren Alexandra Panova, skal opp mot Linda Fruhvirtova og Julia Putintseva.