Mann siktet for forsettlig drap på ukrainsk kvinne i Bergen - nekter straffskyld

– De to involverte hadde et barn sammen. Barnet blir nå tatt hånd om av barnevernet, opplyser politiadvokat Arne Nygård Berg i Vest politidistrikt tirsdag kveld.

Det er videre ukjent hvor lenge de to involvert har oppholdt seg i Norge, ifølge politiet. Det er ikke kjent hvorvidt de pårørende er informert.

Kvinnen ble tirsdag ettermiddag funnet kritisk skadd på et hotell i Bergen, som for tiden huser ukrainske flyktninger. Hun ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Barnet var ikke til stede da hendelsen fant sted. Politiet ønsker ikke å gå ut med barnets alder.

Nekter for å ha drept kvinnen

Mannen satt i avhør med politiet utover kvelden tirsdag, og hans forsvarer, advokat Anette Askevold, sier til Bergens Tidende natt til onsdag at han nekter straffskyld for drap.

– Han har sittet i avhør i kveld. Han forklarer at han ikke har gjort det han er siktet for, sier hun.

– Hva han har sagt ønsker jeg ikke å utdype nå, fortsetter hun.

Trolig fengslingsmøte onsdag

Politiadvokat Nygård Berg sier at de vil arbeide med å avklare siktedes tilregnelighet.

– Etter planen vil den siktede bli vurdert framstilt for varetektsfengsling i løpet av morgendagen. En obduksjon av kvinnen vil gjøres torsdag, sier Nygård Berg og legger til:

– Jeg kan ikke gå i detalj omkring hendelsesforløpet, da det fortsatt er tidlig i etterforskningen. Motivet er det også for tidlig å si noe om, sier han.

Politiet har ingen opplysninger som tilsier at noen har sett hendelsen. På spørsmål om hendelsen har påvirket de andre på hotellet, svarer Nygård Berg:

– Det kan jeg ikke si noe om, men regner med at hendelsen har vært en sjokkerende for andre på stedet, uten at jeg har noe mer opplysninger om det.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk

Det var tirsdag klokka 15.50 at politiet ble varslet om en voldshendelse på Magic Hotel i Solheimsviken i Bergen. Meldingen omhandlet en voldshendelse der en kvinne var kritisk skadd. Kvinnen ble kjørt til sykehus, men klokka 17.18 fikk politiet opplyst at hun var død.

I kjølvannet av hendelsen ble en mann pågrepet. Først ble han siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble senere utvidet til en drapssiktelse.

Politiet har avhørt vitner, og det vil bli gjort flere vitneavhør i løpet av kvelden. Hotellrommet, der hendelsen skal ha skjedd, ble sperret i forbindelse med hendelsen. Pågripelsen skjedde utenfor hotellet og pågikk uten dramatikk.