Flere meglertopper tror på tregere boligmarked

Eiendomsbransjens offisielle salgstall for juni slippes onsdag formiddag, og tre av de største meglerhusene tror at nedturen i boligmarkedet starter nå, skriver Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen er at de har kikket på sine egne foreløpige junitall. I mai var det ny rekord, men nå begynner altså nedturen.

– Gjennom juni har vi sett en klar tendens til at antall usolgte boliger øker, og det selges færre enn det legges ut. Denne situasjonen fører til tøffere konkurranse om kjøperne. Normalt er august en god salgsmåned, men jeg tror høsten kan bli tøffere, med flere usolgte boliger og fall i boligprisene, sier regionsjef Espen Skotvold i DNB Eiendom.

Privatmeglerens toppsjef Grethe Meier er enig, og viser til at kjedens eiendomsmeglere så langt i år har tegnet rundt 30 prosent flere salgsoppdrag enn antallet boliger de har solgt. Det vanlige tallet ligger på rundt 15 prosent.

Hedda Ulvness, direktøren for meglerkjeden Eie, sier at en «ny forsiktighet» råder i markedet. Hun sier at boliger som i utgangspunktet er attraktive og lettsolgte, nå vurderes nå som for dyre. Og at det i snitt er færre som stikker innom på hver visning.

Årsaken er at renta har blitt hevet den siste tiden, noe som nå slår ut på boligmarkedet.

– Hittil i år er det kanskje hodet som har sagt stopp i en budrunde, men med en spådd lånerente på rundt 6 prosent vil det kanskje være banken som sier stopp, sier Skotvold i DNB Eiendom.