Væpnet ran av bingo i Oslo

Ingen skal ha fått fysiske skader under ranet, ifølge politiet, men vitner har opplyst at gjerningsmannen brukte et våpen til å true med.

– Vi jobber nå med å se om vi kan sikre noe video fra stedet og avhøre vitner. Samtidig som vi fremdeles søker etter en gjerningsperson både med hundepatrulje og ordinære patruljer, opplyste operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt ved midnatt.

Politiet har fått beskrivelse av raneren og leter etter en mørkhudet mann som er tynn, 180 centimeter høy og rundt 30–35 år. Vedkommende hadde på seg en grå Adidas hettegenser med sort logo, og mørk bukse med hvite striper på siden av beinet, opplyser politiet.

Klokken 00.29 opplyser Skott at det aktive søket nå er avsluttet, og at saken går over i en etterretningsfase. Kriminalteknikere har vært på åstedet for å sikre spor etter hendelsen.