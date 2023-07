– Det samlede trykket fra redaktørstyrte medier og sosiale medier er voldsomt. Jeg mener det bør være med i vurderingene hos de redaktørstyrte mediene, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Medier24.

Floberghagen maner til forsiktighet rundt publiseringer i saken.

– Jeg skal ikke mene noe om hva det skal munne ut i, men at dette er voldsomt er det ingen tvil om.

Trykket rundt Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært stort siden tyverisaken ble kjent fredag 30. juni. Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli.

– Ubehagelig

Flere politikere har gått ut i sosiale medier med en påminnelse om at medietrykket er svært høyt. En av dem er Arbeiderpartiets Tuva Moflag.

– Jeg synes mediedekningen og det øvrige kjøret om solbrillegate er ubehagelig nå. Klart den kritiske journalistikken skal dekke dette, men det massive kjøret i sosiale medier er søren meg tøft å stå i, skrev hun på Twitter mandag.

Rødt-profil Mímir Kristjánsson mener kritikken av Moxnes har gått for langt.

– Nå er vi kommet dit at hundretusener av voksne folk sitter og nistirrer på en overvåkingsvideo, for så å lansere hobbypsykologiske teorier om hva som går gjennom hodet på et menneske de overhodet ikke kjenner, skrev han.

– Sykmelding er ikke «et trekk»

I et Facebook-innlegg minner MDGs Une Bastholm om at Moxnes er sykmeldt, og at det at kritiserte politikere sykmeldes ikke er en manøver eller et «trekk».

– Sykmelding er basert på en helsevurdering legen gjør. For oss politikere er medieuttalelser og overfylte mailbokser eksempler på jobb som da må legges bort, skriver Bastholm.

– Kanskje er det fortsatt ubesvarte spørsmål i brillesaken som er viktig for offentligheten og trenger svar fra Moxnes, men i så fall får de vente, skriver hun videre.